Саратов, , 10:54 — REGNUM Более 55 тыс. жителей Саратовской области прошли лечение в стационарах от коронавируса за январь-сентябрь 2021 года. Общая сумма медпомощи, оказанной им, составила около 6 млрд рублей. Об этом заявил руководителем регионального ТФОМС Сергей Заречнев.

Пациент

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С его слов, стоимость лечения одного ковид-пациента в больнице составила более 100 тыс. рублей.

В этом году в 2,5 раза улучшилась ситуация по обследованию пациентов методом компьютерной томографии, сейчас анализ КТ проводят уже 34 медорганизации.

Всего по итогам 9 месяцев этого года жителям Саратовской области оказано медицинских услуг на 27,8 млрд рублей, в октябре — на 3,37 млрд рублей, добавил глава саратовского ТФОМС.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным минздрава Коми, длительность пребывания ковид-пациентов в стационаре в среднем составляет 12 дней. Такое лечение обходится в 167,3 тыс. рублей.

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