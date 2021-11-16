Москва, 16 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В трети регионов России установлены случаи картельных сговоров при поставках лекарств больных онкологическими заболеваниями. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» в Госдуме с генпрокурором Красновым – все новости»

«В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями», — заявил Краснов.

«В Республиках Карелия, Владимирской, Курской, Новгородской и Орловской областях и городе Севастополе прокурорами принимались жёсткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимх медицинских препаратов, что нередко было связано с волокитой чиновников или нарушениями в ходе закупочных процедур», — указал он.