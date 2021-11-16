Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ростовской области несколько улучшается эпидемическая ситуация. Ещё 646 донских жителей получили положительный результат теста на коронавирус за истекшие сутки. Об этом ИА REGNUMсообщили в региональном правительстве 16 ноября. Это на шесть случаев заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (199), Волгодонске (32), Шахтах (29), Таганроге (27), Новочеркасске (18), Аксайском (17), Азовском (16), Миллеровском (14), Зимовниковском (12) районах. Более 21% заразившихся — люди старше 66 лет, более 10% носителей инфекции — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 166 452 жителя Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 141 409 носителей инфекции.