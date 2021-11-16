Курск, 16 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Курской области с 12 по 15 ноября прошли проверки регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства, который оценивал готовность торговых центров к проверке QR-кодов и удостоверений личности у посетителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Pixabay.com Торговый центр

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Без QR-кодов, сертификатов вакцинации и справке о перенесённом коронавирусе можно попасть только в продовольственные магазины, зоомагазины, аптеки, детские магазины с отделами детского питания, почтовые отделения и пункты вакцинации.

Все остальные учреждения в торговых центрах смогут работать только для посетителей с QR-кодом. Детям и подросткам до 18 лет запрещено посещать торговые центры и любые предприятия общественного питания без сопровождения родителей. Самостоятельно несовершеннолетние могут заходить только в те точки, где не требуется QR-код.

В профильном комитете работает мониторинговая группа, осуществляющая осмотр и контроль за обеспечением соблюдения действующих требований режима повышенной готовности.