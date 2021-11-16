Москва, 16 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. QR-код для прошедших вакцинацию от COVID-19 и заболевших новым заболеванием будет действительным в течение шести месяцев после перенесенной болезни. Об этом 16 ноября говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ о новой форме сертификата вакцинации, обнародованном на интернет-портале правовой информации.

Kraszdrav.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

"QR-код содержит информацию о завершении <…> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в опубликованном приказе.

Также в нем указывается, что после вакцинации от нового заболевания QR-код будет действителен в течение года, а после перенесенной болезни — только полгода. В то же время, в случае заражения вакцинированного коронавирусом, его цифровой пропуск будет аннулирован и снова начнет действовать после выздоровления, срок его действия в этом случае составит полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие в России санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции продлено Роспотребнадзором до 2024 года.