Цхинвал, 16 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 269 тестов на коронавирус, из которых 39 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 16 ноября сообщила агентству «Рес».

Коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2053 человека, 100 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9547 носителей SARS-CoV-2, из них 7494 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 160 случаев смерти пациентов с COVID-19, данных об умерших за последние сутки нет.

15 ноября в Южной Осетии сообщили, что в ходе 126 исследований 22 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики в тот день признали 80 человек. Данных об умерших за сутки пациентов с COVID-19 не было.