Краснодар, 16 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 636 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 47 детей. Об этом сообщили 16 ноября в региональном оперативном штабе. Для сравнения — 12 ноября сообщалось о 350 новых случаях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявлены в 36 муниципалитетах региона, больше всего — в Краснодаре (236 заразившихся), в Сочи (68) и в Новороссийске (37).

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии подтверждено 87 396 случаев COVID-19, выздоровели 59 459 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки — 99 человек. Не удалось спасти 8 126 человек с подтверждённым заражением коронавирусом, за последние сутки скончались 53 человека.

На 16 ноября в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 6100 человек, у 3 274 из них диагноз подтверждён. На ИВЛ находятся 116 человек, еще семеро на ЭКМО.