Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразился 3131 человек. Это на 525 человек больше, чем за те же сутки в Москве, сообщили 16 ноября в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончалось от пандемии в Петербурге за сутки 78 человек. В Москве же умерло на 19 человек больше.

Число заразившихся в Петербурге за прошедшие сутки — на 163 человека больше, чем в предыдущие сутки. Статистика по выздоровлению на 16 ноября — 3419 человек — оказалась больше на 2275 человек, чем сутками ранее. Но не превысила действующий рекорд за месяц, 3882 выписанных за сутки.

Суточная смертность от ковида в Петербурге держится примерно на том же уровне, что и в предшествующие дни. Данные по смертности на этой неделе не преодолели антирекорд 13 ноября — 89 смертей.

Отметим, что за время пандемии в Петербурге обнаружено 757 848 случаев заражения COVID-19. Общее число переболевших на сегодняшний день составляет 684 029. От коронавируса скончалось 25 187 петербуржцев.