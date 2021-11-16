Москва, 16 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Сокращается число депутатов Госдумы, находящихся в больнице с коронавирусом, и растет число вакцинированных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«У нас с начала работы Госдумы уменьшилось количество находящихся на больничной койке с ковидом в три раза, сейчас три депутата, когда начинали работу, было 12, сейчас за все время минимум», — констатировал он.

Также, по его словам, 91% депутат Госдумы либо вакцинирован, либо переболел менее полгода назад.

В ЛДПР 100% депутатов вакцинированы либо переболели, в «Единой России» — 4,8% невакцинированы либо переболели, СРЗП — 17,9%, КПРФ — 31,6%, «Новые люди» — 33,3%.