Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге от COVID-19 скончался директор школы. Женщина хотела сделать прививку, но получила медотвод, сообщает портал Е1.RU со ссылкой на родственников погибшей.

Pixabay.com Коронавирус

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У женщины ранее был отек Квинке, сообщила знакомая погибшей. Из-за анафилактического шока после вакцинации от гриппа двадцать лет назад свердловчанка больше не прививалась. Вакцинироваться от коронавируса женщина все же решила, но медики не рискнули вводить вакцину директору школы.

В итоге женщина заболела коронавирусом и была госпитализирована больницу №14. Там она провела около двух недель, после чего скончалась.

Родные погибшей считают, что женщина была директором от Бога. Она посвятила всю жизнь детям, всегда работала на благо школы. Благодаря стараниям директора в учебном заведении появился новый стадион.