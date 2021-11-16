Мельбурн, Австралия, 16 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. 16 ноября по австралийским СМИ разлетелось видео, где надувная кукла премьер-министра Виктории (юго-восток Австралии) Дэниела Эндрюса была повешена на импровизированной виселице во время протестов против законопроекта о пандемии, предложенного правительством штата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Политические лидеры и высшие местные чиновники Виктории осудили кадры, которые, как считается, были сняты вечером 15 ноября, когда десятки демонстрантов снова расположились лагерем на ступенях парламента штата в знак протеста против предложенного законопроекта, усиливающего полномочия властей в период пандемии.

В свою очередь лидер оппозиции Энтони Альбаниз раскритиковал появившиеся изображения, заявив, что насилию «нет места» в демократии.

«Изображениям насилия, продемонстрированные в Мельбурне, нет может быть места, и все политические лидеры должны это осудить», — написал политик у себя в соцсетях.