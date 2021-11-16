Мельбурн, Австралия, 16 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, в Виктории (юго-восток Австралии) начался суд по делу о массовой гибели постояльцев дома престарелых им. Святого Василия в Фокнере, где в июле и августе 2020 года 50 из 117 пожилых людей умерли от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В ходе заседания выяснилось, что причиной катастрофической смертности от COVID-19 в учреждении стало нарушение коммуникации между государственными и федеральными департаментами здравоохранения. Суду удалось установить, что между первым положительным случаем COVID-19 в учреждении по уходу за престарелыми и тестированием других сотрудников прошло восемь дней.

Департамент здравоохранения штата Виктория был уведомлен о начале вспышки, но федеральным властям сообщили об этом только через несколько дней. Вскоре были уволены все до единого члены персона, которых федеральные власти заменили на своих сотрудников, в том числе на тех, которые никогда не работали в сфере ухода за престарелыми людьми.