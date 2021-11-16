Канберра, 16 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Локдаун в Кэтрине был продлен до 22 ноября после того, как в этом городе, расположенном в Северной территории Австралии, за ночь было зарегистрировано девять новых случаев COVID-19. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Чтобы поддержать заболевших, с себя в соцсетях сенатор от Лейбористской партии Маларндирри Маккарти заявила, что все инициированные коронавирусом являются «прямыми» членами ее семьи.

«Жители Северной территории, не бойтесь и не стыдитесь. Пройдите тестирование и поставьте прививку. Оставайтесь сильными», — написала у себя в Твиттере Маккарти.

Выступая на пресс-конференции, глава правительства Северной территории Майкл Ганнер заявил, что все девять случаев заболевания COVID-19 в Кэтрин являются близкими домашними контактами двух лиц, ранее заразившихся коронавирусом. Все они являются представителями коренных жителей Австралии.