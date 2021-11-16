Москва, 16 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил жестко наказывать врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Владимир Жириновский

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«Надо более жестко наказывать врачей-антиваксеров», — сказал Жириновский.

Он предложил «отбирать дипломы и таких врачей».

Жириновский также осудил позицию КПРФ и СРЗП, выступивших против законопроектов о QR-кодах.

«Партиям левого толка нужна анархия, гибель людей, ухудшение положение», — рассуждает депутат.