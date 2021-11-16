Более 4 тыс. новосибирцев попали в стационары из-за коронавируса
Новосибирск, 16 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 4105 пациентов, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«В отделениях реанимации находятся 350 человек. На ИВЛ — 62 пациента», — уточняется в оперативном сообщении.
Всего в регионе сделано 2 867 023 теста на коронавирус.