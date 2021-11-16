Новосибирск, 16 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 ноября, за минувшие сутки было выявлено ещё 409 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 402 случая.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 74 года, 80 лет, женщины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 73 года, 78 лет, 82 года, 84 года и три женщины в возрасте 85 лет. Всего в регионе умерли 3595 человек», — уточнил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 77 177 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 7849 детей; 56 047 пациентов выписаны с выздоровлением (+128 за сутки).