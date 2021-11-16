Москва, 16 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о введении QR-кодах будет принят голосами «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Bogomolov.PL Сергей Миронов

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«Фракция большинства все равно этот закон примет», — сказал Миронов.

СРЗП будет голосовать против инициатив правительства, однако готова работать над поправками ко второму чтению.

«Мы будем добиваться максимального очеловечивания ограничительных мер», — заверил парламентарий.