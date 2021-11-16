Сеул, 16 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 61 500 человек. Об этом 16 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 16 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 026 710 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 81,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 87 466 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 193 024 человека.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 399 591.

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