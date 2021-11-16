Москва, 16 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Ситуация с пандемией коронавируса требует экстраординарных мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия»

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"В этих условиях мы понимаем, что мы находимся на войне», — сказал Макаров.

Он провел аналогию с Великой Отечественной войной, напомнил о том, что 28 июня 1942 года появился приказ «Ни шагу назад» — «в самый драматический для страны момент». Правительственные законопроекты о QR-кодах, по убеждению депутата, символичны.

Инициативы направлены в регионы для получения отзывов.

«Цель одна — для того, чтобы, еще раз проведя консультации с медицинским, экспертным сообществом… выработать такие документы, которые будут понятны по своей сути, по содержанию каждому человеку», — сказал Макаров.

«Мы должны понимать, что наша святая обязанность — защитить в нынешних условиях право каждого гражданина, закрепленное в конституции, права на жизнь», — подчеркнул депутат.

«Должен появиться простой, понятный каждому человеку документ, это то, что мы называем ответственной политикой», — резюмировал Макаров.

С ним согласен глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), он отметил, что никто не заинтересован в продолжительном действии предлагаемых мер.

Кроме того, среди достоинств законопроектов указал на отсутствие жесткого локдауна.