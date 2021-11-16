Серов, Свердловская область, 16 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров заплатит штраф за нарушение масочного режима. Такое решение вынес Серовский райсуд.

https://pixabay.com Маска

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Административный материал был рассмотрен 15 ноября. Градоначальнику назначили штраф в сумме 10 тыс. рублей. У него есть время для обжалования решения, пишет Накануне.Ru.

Фотография чиновника без маски была сделана на заседании городской думы. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает действовать масочный режим.