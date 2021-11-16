Москва, 16 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил распространить на всю Россию инициативу Чувашии о выдаче QR-кодов для переболевших COVID-19 без обращения в больницу, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Не могу не поддержать инициативу главы Чувашии, члена нашей партии Олега Николаева. В условиях неизбежного введения в стране системы QR-кодов, на чем настаивает правительство и думское большинство, предоставление кодов тем, кто не сделал прививку, но переболел коронавирусом, позволит защитить права и здоровье этих людей. Будем предлагать это на федеральном уровне», — заявил Миронов.

Высокий уровень антител можно выявить при помощи специальных тестов.

Миронов также напомнил, что фракция не поддерживает правительственные законопроекты о QR-кодах, поскольку считают эту меру антиконституционной.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител.

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