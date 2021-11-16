Москва, 16 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. При лечении коронавирусной инфекции самостоятельное применение антибиотиков может помешать выздоровлению и способствовать ухудшению состояния больного. Об этом 16 ноября рассказал главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Как отметил в интервью радио Sputnik медик, наличие COVID-19 не является показанием для назначения указанных препаратов.

Также Чурадзе добавил, что на втором этапе течения нового заболевания к COVID-19 часто присоединяется бактериальная инфекция, однако, по его словам, до такого присоединения не нужно назначать антибиотики.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», — сказал он.

При этом врач пояснил, что употребление антибиотиков без показаний врача может способствовать устойчивости флоры к этому препарату и в результате, в случае действительной необходимости приема таких лекарства, они будут уже неэффективными.

Кроме того, Чурадзе указал на симптомы, при которых пациенту с COVID-19 нужно обращаться за дополнительной медпомощью.

«В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, незначительный рост наблюдается только в одном регионе — Амурской области.