Сеул, 16 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 16 ноября с генеральным директором Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) Ричардом Хэтчеттом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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По их словам, в ходе встречи, прошедшей в Голубом доме, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области разработки вакцины против COVID-19.

Мун Чжэ Ин рассказал о ходе вакцинации и поблагодарил CEPI за поддержку.

Напомним, Южная Корея присоединилась к Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям в 2020 году.

Коалиция инвестировала $210 млн в компанию SK Bioscience, которая выпускает утверждённые Всемирной организацией здравоохранения вакцины против COVID-19 и занимается разработкой собственной вакцины.