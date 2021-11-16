Москва, 16 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России лишь 0,03% школ находятся на карантинных мероприятиях в связи с COVID-19. Об этом пишет телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

Пресс-служба администрации Оренбурга Школа

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«По состоянию на 15 ноября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,03%», — говорится в телеграм-канале.

В ведомстве также отметили, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID-19 и сезонными ОРВИ «остаётся стабильной».