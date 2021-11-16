Тбилиси, 16 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Пожилые жители Грузии начали чаще прививаться от COVID-19 после запуска программы выплаты денег за вакцинацию гражданам старше 60 лет. Об этом в эфире «Общественного телевидения» сообщил и. о. директора Агентства социального обслуживания Леван Гогодзе.

ИА REGNUM Вакцинация

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«Срок обработки данных и зачисления средств получателям составляет пять рабочих дней. Как только процесс обработки будет завершен, все эти граждане получат деньги в течение следующих пяти рабочих дней», — сказал Гогодзе.

Он считает, что первую неделю после запуска программы можно считать успешной. За неделю привились более 10 тыс. пожилых жителей страны. Глава агентства также рассчитывает на то, что осведомлённость об этой инициативе будет расти, а за ней будут расти и темпы вакцинации пожилых людей.

Программа начала действовать с 8 ноября. Пожилые граждане получат по 200 лари (около $60), если сделают прививку до 31 декабря текущего года.

Напомним, у населения Грузии слабый интерес к вакцинации от COVID-19. За семь месяцев прививочной кампании привилось около 33% взрослого населения. С 1 декабря в стране начнёт действовать косвенная мера принуждения к вакцинации, вход в ряд общественных учреждений будет только по ковид-паспортам.