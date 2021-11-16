Ижевск, 16 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Nilses Коронавирус

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Скончались 16 женщин в возрасте от 50 лет до 91 года и четверо мужчин в возрасте от 35 лет до 91 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3081 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявили 382 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 386 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 70 352 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8140 жителей.

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