Ижевск, , 09:27 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 ноября выявили 382 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 386 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 70 352 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Правительство Хакасии

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Среди новых носителей вируса — 15 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 88 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 622 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 59 131 человек. Скончался 3081 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 20 летальных случаев. Накануне скончались 15 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8140 жителей. Из числа получающих лечение 7119 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1175 человек — в состоянии средней степени тяжести, 406 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртию поступила партия вакцин от коронавируса. В составе поставки вакцина «Спутник V» — 18,6 тыс. комплектов и 36 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». В настоящее время поступившие препараты распределяются по медицинским организациям республики.

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