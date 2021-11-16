Джакарта, 16 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу с 16 по 29 ноября 2021 года, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ходе реализации политики правительство разрешает районам открыть торговые центры до 22:00.

На Яве и Бали очное обучение в школах осуществляется с участием 50% учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сингапура разрешит гражданам Индонезии въезжать в страну без предварительного прохождения карантина.