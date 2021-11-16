В ВС Южной Кореи выявили ещё девять случаев заражения коронавирусом
Сеул, 16 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у девяти человек, включая представителей сухопутных войск, представителей морской пехоты, представителей военно-воздушных сил, представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA) и представителей Командования объединённых сил Южной Кореи и США.
Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 429.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2135.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 399 591.
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