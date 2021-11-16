Сухум, 16 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. 147 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 15 ноября в ходе 699 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Pixabay.com Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 255 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 53 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 33 343 носителя SARS-CoV-2. Из них 27 756 победили инфекцию. Данных о выздоровевших в течение последних суток нет. За всё время 488 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние двое суток было пять таких случаев.

Днём ранее в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. 13 ноября в республике сообщили о выявлении 80 носителей SARS-CoV-2 в результате 237 исследований. Случаи смерти пациентов с COVID-19 не зафиксировали.