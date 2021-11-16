Москва, 16 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что в здании театра начнут прививать от COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МХАТ имени Горького

«Я считаю, если человек не вакцинирован, он не может прийти ни во МХАТ, ни в Михайловский театр, ни, как я считаю, в Новосибирский театр. Он обязан быть вакцинированным», — сказал он РИА Новости.

По его словам, центр вакцинации откроется в театре до 1 февраля 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с сегодняшнего дня бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах. Накануне, 15 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.