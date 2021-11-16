Кишинёв, 16 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 15 ноября выявили 956 случаев заражения коронавирусом в ходе 6470 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 353 778 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 333 622 человека, в том числе 913 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2456 пациентов с COVID-19, из которых 299 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8549 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 54 таких случая.

Днём ранее в стране выявили 152 заражения коронавирусом в результате проведения 2411 тестов. Выздоровевшими врачи признали 636 человек, умерли 49 пациентов с COVID-19.