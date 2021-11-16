Тбилиси, 16 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили провели тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Об этом сообщила пресс-служба Пенитенциарной службы минюста Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

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"С учетом высокого интереса общества сообщаем, что у осужденного М. Саакашвили в результате проведённого ПЦР-теста коронавирус не подтвердился», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился один из осужденных, отбывающих наказание на территории той же тюрьмы, что и Саакашвили. Также эту инфекцию выявили у директора тюремной больницы, где размещён экс-президент. Его сторонники стали заявлять, что бывший грузинских лидер также мог заразиться.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.