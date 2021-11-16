Москва, 16 ноября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 на сегодняшний день обнаружено не было. Такое заявление сделал 15 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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Специалист уточнил, что в результате клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19 никаких побочных эффектов замечено не было.

Также Гинцбург уточнил, что говорить об использовании назальной вакцины вместо прививки на настоящий момент ещё рано. Данный вопрос будет решаться по результатам клинических исследований. По словам учёного, вакцинироваться назальным препаратом от COVID-19 нужно будет, ориентировочно, раз в шесть месяцев. Возможно, в результате клинических испытаний выяснится, что применять назальную вакцину можно будет и реже, этот вопрос тоже предстоит тщательно исследовать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург рассказал о получении разрешения на клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.