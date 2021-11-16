Исламабад, 16 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Власти Палестины одобрили вакцинацию несовершеннолетних возрастом от 12 до 15 лет, сообщает пресс-служба палестинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Также власти решили начать ревакцинацию жителей Палестины старше 18 лет, полностью прошедших курс вакцинации не менее полугода назад. При этом палестинский минздрав фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 среди большинства социальных групп. Отмечается, что за 15 ноября в Палестине выявили 236 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября правительство Малайзии выделило 5 млн малазийских ринггитов на восстановление клиники в Палестине. В клинике находилась лаборатория по COVID-19, которая оказалась разрушенной после обстрела со стороны Израиля в мае 2021 года.