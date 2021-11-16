Куала-Лумпур, 16 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 53 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 29 729 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 5143 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 551 452 случая заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 69 956 активных случая заболевания COVID-19. Уточняется, что 526 пациентов помещены в палаты реанимации, из них 250 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом в Малайзии уже 76,1% жителей привились против COVID-19.