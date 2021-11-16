В Приморье от COVID-19 за сутки привилось рекордное число граждан
Владивосток, 16 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Приморском крае за 15 ноября от коронавируса вакцинировалось рекордное число жителей — 17 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР
Вакцинация
«За 15 ноября первую прививку сделали 17 298 человек (всего 671 688 человек). Завершил иммунизацию 429 621 житель региона».
По данным краевого Минздрава, ранее в регионе такого количества привитых за сутки никогда не фиксировалось.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за сутки COVID-19 выявили у 410 человек.
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