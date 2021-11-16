Владивосток, 16 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Приморском крае за 15 ноября от коронавируса вакцинировалось рекордное число жителей — 17 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

пресс-служба правительства Приморского края «За 15 ноября первую прививку сделали 17 298 человек (всего 671 688 человек). Завершил иммунизацию 429 621 житель региона».

По данным краевого Минздрава, ранее в регионе такого количества привитых за сутки никогда не фиксировалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за сутки COVID-19 выявили у 410 человек.

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