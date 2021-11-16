Владивосток, , 05:13 — REGNUM В Приморском крае накалилась обстановка в связи с принуждением к вакцинации от коронавируса. Из-за отсутствия прививки от COVID-19 в регионе начались массовые отстранения людей от работы. В том числе не смогли попасть на свои рабочие места сотни сотрудников заводов «Прогресс» (г. Арсеньев) и «Звезда» (г. Большой Камень), сообщило Newsbox24.tv

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По сведениям издания, не пропустили на предприятие более 500 работников «Прогресса» и порядка 1000 сотрудников завода «Звезда». На «Прогрессе» из 5000 тыс. работников около 2000 «отказников».

ИА PrimaMedia написало о 100 недопущенных к работе сотрудниках «Прогресса». Есть информация о единичных случаях в образовательных учреждениях, в одном из них отказались прививаться 15 человек, в остальных — один-два сотрудника на школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №14 Биробиджана десять учителей 15 ноября были отстранены от обучения детей потому, что не сделали прививки от коронавируса. Педагоги отказываются вакцинироваться, возмущены таким требованием и обратились в прокуратуру.