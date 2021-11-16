Веллингтон, 16 ноября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Новой Зеландии сократили срок обязательного карантина до десяти дней для привитых от коронавирусной инфекции жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

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Сообщается, что режим самоизоляции для привитых жителей сокращается с 14 до десяти дней. При этом в этот срок должны войти 72 часа, когда контактировавший с заболевшим не проявлял симптомов COVID-19. Для остальных новозеландцев срок карантина остается прежним.

«Если вы прошли вакцинацию и заболели COVID-19, к десятому дню заражения риск распространения заболевания будет крайне низким», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что полностью вакцинированными в Новой Зеландии считаются те, у кого прошло более недели с момента второй прививки.