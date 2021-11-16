Сеул, 16 ноября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2125 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Из них 2110 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом в Южной Корее выявляют более двух тысяч инфицированных ежесуточно в течение последней недели. Центр также отмечает рост числа пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 399 591. Также за минувшие сутки в стране скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3137 человек.