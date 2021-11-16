Брюссель, 16 ноября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим, который будет применяться против организаторов незаконной переправки мигрантов в страны объединения. Об этом говорится в распространённом 15 ноября заявлении Совета ЕС, которое прошло в Брюсселе.

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В документе подчёркивается, что решение принято для пресечения деятельности лиц, которые помогают президенту Белоруссии Александру Лукашенко в достижении его политических целей.

«Режим санкций был изменен в соответствии с решением Совета, которое расширяет критерии включения в перечень. Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих незаконное пересечение внешних границ ЕС или содействующих деятельности режима Лукашенко, которая способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС», — отмечают составители.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС подготовит пятый пакет санкций против «режима Лукашенко» в ближайшее время. Он пообещал, что после завершения работы документ «затронет весьма значительное число как физических лиц, так и структур».