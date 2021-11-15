Вашингтон, 16 ноября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Американские власти готовятся принять новые санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 15 ноября на брифинге.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

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По его словам, новый пакет рестрикций будет принят в тесной координации с ЕС, а также с другими партнерами и союзниками Вашингтона. Кроме того, Прайс отметил, что США намерены продолжать работать с европейскими странами в вопросе давления на Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит персональные санкции против белорусских властей и рассмотрит секторальные ограничения.