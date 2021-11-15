Нижний Новгород, 16 ноября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Нижегородской области возбудили пять уголовных дел по фактам незаконной торговли сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

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В ведомстве отмечают, что против подозреваемых планируют выдвинуть обвинения по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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Отметим, что за совершение подобного преступления российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. А в случае, если покупатель фиктивного сертификата заразит других людей, то наказание будет ещё строже.

Если же при этом кто-нибудь из них умрёт, то ему будет грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет в соответствии со статьёй «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Уголовного кодекса.

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