Рим, 15 ноября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. За последние два месяца число случаев заражения коронавирусом среди медиков Италии выросло на 192%, сообщили в национальном профсоюзе в понедельник, 15 ноября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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14 сентября 2021 года было зафиксировано 936 случаев, 14 ноября — 2736 случаев.

При этом число «тяжелых» случаев, госпитализаций и смертей сокращается — в профсоюзе уверены, что это происходит благодаря вакцинации.

По данным итальянских СМИ, власти рассматривают возможность сделать для медиков обязательной и третью прививку от коронавируса — как уже стали обязательными первые две.

По данным на15ноября, в Италии умерли132 819человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на36). Число подтвержденных носителей выросло на5144(днем ранее — на7569). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 865 260— более8% населения страны. В настоящее время заражены120 875человек (на1645больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделалиболее 45 миллионовчеловек — 75,49% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.