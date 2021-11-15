Рим, 15 ноября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Действия и заявления властей ЕС и некоторых стран ЕС в отношении кризиса на белорусско-польской границе «вызывают недоумение», заявил в понедельник, 15 ноября, президент Италии Серджо Маттарелла.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

ЕС, «декларируя великие принципы», не принимает во внимание «голод и холод» — ситуацию, в которой находятся мигранты, стоящие у границ Евросоюза и желающие в него попасть, сказал формальный глава итальянского государства.

Как сообщалось ранее, у Италии есть и другие «миграционные» претензии к ЕС. Сейчас в Брюсселе говорят о вохможных санкциях против перевозчиков мигрантов, но когда их доставляли из Северной Африки в Италию, реакция была совсем иной, от Италии в ЕС требовали открытых границ.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.