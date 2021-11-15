Рим, 15 ноября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 15ноября, в Италии умерли132 819человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на36), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на5144(днем ранее — на7569).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 865 260— более8% населения страны. В настоящее время заражены120 875человек (на1645больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали45 466 253человека — 75,49% населения Италии.