Париж, 15 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Миграционный кризис на границе Белоруссии с её западными соседями обсудили 15 ноября в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщает Agence France-Presse.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По мнению глав государств, ситуация с мигрантами требует скорейшего разрешения. Недопустимо, чтобы кризис перерос в применение силы.

Также Путин и Макрон обсудили ряд других вопросов, в том числе ситуацию на Украине и обстановку в Чёрном море, а также урегулирование в Ливии и проблемы Мали.