Путин и Макрон обсудили кризис на границе Белоруссии
Париж, 15 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Миграционный кризис на границе Белоруссии с её западными соседями обсудили 15 ноября в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщает Agence France-Presse.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
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По мнению глав государств, ситуация с мигрантами требует скорейшего разрешения. Недопустимо, чтобы кризис перерос в применение силы.
Также Путин и Макрон обсудили ряд других вопросов, в том числе ситуацию на Украине и обстановку в Чёрном море, а также урегулирование в Ливии и проблемы Мали.