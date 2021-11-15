Скопье, 15 ноября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 ноября в результате обследования 1483 образцов было выявлено 172 новых носителя коронавируса, 381 пациент выздоровел. За сутки в стране скончались девять больных COVID-19.

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 209 499 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7337, 193 781 пациент выздоровел. Активных случаев заражения насчитывается 8331.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.