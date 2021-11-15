Минск, 15 ноября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Белорусский госмонополист «Белавиа» готов предоставить доказательства того, что «никогда не перевозил, не перевозит и не будет перевозить беженцев либо нелегальных мигрантов». Об этом 15 ноября заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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В опубликованном на сайте министерства комментарии он подчеркнул, что «в последние месяцы на рейсах ОАО «Белавиа» существенно усилен контроль в связи со складывающейся миграционной обстановкой». Чиновник отверг обвинения в инструментализации Белоруссией мигрантов.

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«Нами ужесточены и визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер. И ОАО «Белавиа», и белорусские госорганы в принципе весьма серьезно относятся к данной теме. Совершенно абсурдно полагать, что Беларусь, которая на протяжении десятков лет демонстрирует максимально ответственный подход к миграционным вопросам, будет хоть каким-либо образом стимулировать процессы нелегальной миграции. Как страна транзита мы, наоборот, несем существенные издержки. И понятно, что это не в наших интересах», — заявил Глаз.

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