Приштина, Сербия, 15 ноября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. В Косово 15 ноября в результате исследования 1058 образцов выявили четыре носителя коронавируса, признаны излечившимися восемь человек, за день не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Haxhak Приштина под мостом

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлен 160 941 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 548 пациентов излечились, 2980 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 424. Всего на больничном лечении находятся 12 пациентов с COVID-19, еще 24 человека проходят в стационаре восстановление после этой болезни.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 749 432 человека, при этом произведено уже свыше 1 594 449 инъекций вакцины.